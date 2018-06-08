Метро и ж/д транспорт Москвы будут перевозить 5 млрд человек в год

Пассажиропоток метро и железных дорог к 2030 году вырастет в Москве до 5,1 млрд человек в год, заявил руководитель НПО транспорта и дорог Института Генплана Москвы Игорь Бахирев в пятницу.

"Сегодня метро в год перевозит около 2,5 млрд человек, а железная дорога в городском сообщении — около 800 млн. К 2030 году мы должны добиться того, чтобы метрополитен с соблюдением нормативных показателей перевозил 3,5 млрд пассажиров в год, а железная дорога — 1,6 млрд", — сказал И. Бахирев.

Он отметил, что территориальный охват сети метро и железных дорог практически одинаков. "Мы видим, что на сегодняшний день потенциал железнодорожных сообщений по перевозке пассажиров не используется по максимуму. Необходимо развивать рельсовый транспорт и увеличивать его долю в городских пассажироперевозках. Все крупные города идут по этому пути и Москва — не исключение", — рассказал И. Бахирев.

По его словам, ежегодно все транспортные средства в Москве, включая личные автомобили, перевозят порядка 8,5 млрд человек в год. "Мы прогнозируем, что к 2030 году эта цифра составит 10 млрд. Очевидно, что обеспечить перевозку пассажиров в таком объеме за счет одной только улично-дорожной сети невозможно", — подчеркнул И. Бахирев.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в ближайшие три года в столице планируется построить порядка 50 станций метро и 120 км линий, а также ввести в эксплуатацию около 220 км железных дорог.