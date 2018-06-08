Элитные новостройки приносят 20% прибыли

Суммарный возврат инвестиций в элитные новостройки составит порядка 20% от вложений при условии, что приобретение квартиры в строящемся жилом комплексе приходится на начальный этап реализации, сообщает компания "Метриум".

По словам генерального директора "Метриум" Натальи Кругловой, инвестиции в элитные новостройки столицы способны принести не меньшую прибыль в относительном выражении, чем вложения в массовом сегменте или бизнес-классе первичного жилья.

Суммарный возврат инвестиций составит порядка 20% от вложений при условии, что приобретение квартиры в строящемся жилом комплексе приходится на начальный этап реализации. Такие данные привела в своем выступлении Наталья Круглова, генеральный директор компании "Метриум" в ходе бизнес-завтрака "Элитный проект: дом под грифом Smart".

"В последние два года мы наблюдаем смену тенденций в сфере инвестиций в элитное жилье Москвы, — рассказала Наталья Круглова. — Период кризисной "депрессии" проходит, и доля инвесторов в некоторых элитных проектах начинает увеличиваться, достигая 20% от общего числа покупателей".

Наталья Круглова отметила, что подход инвесторов к выбору объекта по сравнению с докризисным периодом (2013 г.) изменился. По ее наблюдениям, заметно расширилась география поиска инвестиционного объекта: если раньше клиентов интересовали только традиционные и весьма ограниченные элитные локации в ЦАО (Остоженка, Арбат, Тверской район), то сейчас инвесторы рассматривают комплексы во всем центральном округе и даже в соседних с ним локациях.