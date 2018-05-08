Москва потратит за три года полтриллиона рублей на строительство дорог

До конца 2020 года на строительство дорог, мостов, тоннелей и эстакад в российской столице будет выделено 431,45 млрд. рублей. Об этом заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.

"Сейчас мы сконцентрированы на строительстве скоростных транзитных магистралей — Северо-Восточной и Северо-Западной хордах, а также Южной рокаде. Впоследствии, после 2021 года, нашим приоритетом станет строительство дорог так называемого районного значения. Их запуск позволит "развести" потоки транспорта и будет способствовать улучшению транспортной ситуации в городе", — отметил А. Бочкарев.

По его словам, из бюджета города на эти цели в этом году будет выделено 161,7 млрд. рублей, в 2019 году — 134,8 млрд. рублей и в 2020 году — 134,8 млрд. рублей. "Такой объем финансирования позволит строить ежегодно около 100 км дорог. Только в этом году, в границах старой Москвы планируется ввести в эксплуатацию около 94,5 км дорог, 26 тоннелей, эстакад и мостов, а также 15 пешеходных переходов", — пояснил А. Бочкарев. Он напомнил, что за последние 7 лет в городе построено почти 700 км дорог.