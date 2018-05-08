Три скоростные магистрали будут построены в Москве в 2020-2021 годах

Работы по строительству Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады планируется завершить в полном объеме в 2020-2021 годах. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев во вторник.

"На Северо-Западной хорде в этом году планируется завершить реконструкцию улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко, Кубинки с выходом на Можайское шоссе. На Северо-Восточной хорде мы планируем завершить работы по участкам от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе и от шоссе Энтузиастов до МКАДа, то есть до Вешняков", - рассказал А. Бочкарев.

По его словам, строительство большей части Северо-Западной хорды уже окончено, в этом году практически будет завершен участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАДа у Вешняков. "Однако отдельные этапы пока остаются в работе. Ориентировочный срок завершения строительства этих трех объектов в полном объеме - 2020-2021 годы ",- сказал А. Бочкарев.

Глава департамента пояснил, что строительство новых дорожных объектов ведет к улучшению дорожно-транспортной ситуации и увеличивает пропускную способность автомобильного транспорта в среднем от 20 до 30%.

А. Бочкарев напомнил. что общая протяженность двух хорд и рокады составит более 240 км, на их протяжении будет возведено 125 мостов, тоннелей и эстакад.