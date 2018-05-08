ЧМ-2018: фан-зону для болельщиков строят на Воробьевых горах﻿

Столичные власти ведут строительство фан-зоны на Воробьевых горах для болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018, сообщает агентство "Интерфакс".

Коммунальные службы ремонтируют плиточное и асфальтовое покрытие, ведут другие работы в рамках благоустройства площадки. "Интерфакс" приводит слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова о том, что "ведется санитарная очистка парковой территории, приводятся в порядок существующие ограждения. На улице Косыгина идет ремонт проезжей части площадью 140 тыс. кв. метров, тротуаров площадью более 20 тыс. кв. метров, замена 30 тыс. метров бордюрного камня".

Также устанавливаются дополнительные навигационные указатели, задающие направление движения к фан-зоне от станций метро и остановок общественного транспорта, говорится в сообщении.

Как отмечает "Интерфакс", к 9 мая в зоне для болельщиков будут приведены в регламентное состояние установки наружного освещения, расположенные вблизи МГУ. К чемпионату мира в Москве будет отремонтировано дорожное покрытие 19 объектов, установлено порядка 230 указателей городской навигации, оформлено девять тематических цветников.

Ранее сообщалось, что монтаж временных шатров, фан-зон и складов, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу, будет завершен в Москве к 25 мая.