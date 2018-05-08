Деревянный храм в "новой" Москве поставлен на кадастровый учет, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного Росреестра. Новый храм был построен на территории ТиНАО.
Как уточняется, речь идет о храме в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца, который расположен деревне Рыжово на территории Троицкого административного округа Москвы. Строительство одноэтажного деревянного храма началось осенью 2015 года в рамках программы 200, отмечает "Интерфакс".
Программа строительства православных храмов Москвы стартовала в 2010 году и реализуется во всех административных округах, за исключением ЦАО. Ее цель — обеспечить густонаселенные районы столицы храмами шаговой доступности. Программа реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы".
"Интерфакс" напоминает, что ранее куратор "Программы-200" В. Ресин заявлял, что в этом году в рамках "программы-200" в Москве будет введен в эксплуатацию 21 храмовый комплекс. По его словам, в целом за прошедшие восемь лет в Москве возведено 62 храмовых комплекса (45 по "программе-200" и 17 — сверх нее).
.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.
Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...