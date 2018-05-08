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Источник Правда.Ру

"Мостотрест" получит 41 млрд руб. на строительство метро в Новой Москве

Экономика » Недвижимость

Компания "Мостотрест" может получить контракт на строительство станций Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Столбово" в Троицком и Новомосковском округах столицы. Информация о проведении тендера появилась на портале госзакупок, сообщает агентство РИА Новости.

Данный тендер с начальной (максимальной) ценой контракта в 41 миллиард рублей проводил департамент Москвы по конкурентной политике. Компания "Мостотрест" единственная подала заявку на данный конкурс, предложив выполнить работы за 40,8 миллиарда рублей, отмечает РИА Новости.

Закупочная комиссия решила, что заявка "Мостотреста" соответствует требованиям. "По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", — говорится в протоколе.

Как указывается в закупочных документах, генподрядчику предстоит построить станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово", а также переоборудовать и реконструировать "Саларьево". На работы отводится не более 518 дней. Заказчик — государственное казенное учреждение "Управление дорожно-мостового строительства", сообщает агентство РИА Новости.

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Темы метро Новая Москва недвижимость строительство Московский метрополитен Соеольническая линия метро
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