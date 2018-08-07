"Дорожная карта" по Urban Group утверждена﻿

Утверждена "дорожная карта" по восстановлению прав дольщиков обанкротившегося девелопера Urban Group, говорится в сообщении Минстроя России.

Российским Правительством утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства во всех долгостроях Urban Group, включая жилые комплексы Лесобережный и Лайково.

Как узнала "Правда.Ру", в августе Правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заключат соглашение о выделении из областного бюджета в Фонд трех миллиардов рублей. Сообщается, что все дома и объекты инфраструктуры планируется ввести до конца 2022 года.

Эти средства направят на завершение строительства домов и объектов инфраструктуры Urban Group до конца 2018 года, в том числе на инженерно-техническое обследование и экспертизу проектно-сметной документации для начала строительных работ.

Дефицит финансирования строительства жилых домов с "дорожной картой" планируется покрыть за счёт бюджета Российской Федерации и Правительства Московской области. Также будут выделены средства для завершения строительства школ, детских садов и других социальных объектов.

Как ранее писала "Правда.Ру", проблемы у одного из крупнейших подмосковных застройщиков начались примерно месяц назад. Сначала Росреестр заблокировал регистрацию ДДУ. Позже Сбербанк, ссылаясь на риски у Urban Group, отозвал у компании аккредитацию по ипотечным программам. По разным оценкам, у компании от 15 тыс. до 20 тыс. дольщиков.

Сообщалось, что правительство Московской области объявило об участии в реализации проекта и совместно с Фондом защиты прав граждан готово выполнить обязательства, взятые перед дольщиками компанией Urban Group.

Отмечалось, что объекты будут достроены в соответствии с проектными декларациями на момент приобретения жилья. Для решения восстановления прав дольщиков планируется использовать компетенции компании "РК-Строй" (в настоящее время входит в группу компаний ДОМ. РФ), который занимался достройкой проблемных объектов ГК "СУ-155".