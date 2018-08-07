Продажи элитных офисов увеличились вдвое

С начала года объем сделок по покупке офисов классов А и В более чем в 2 раза превышает показатель первого полугодия 2017 года, сообщает компания CBRE.

По итогам первого полугодия объем сделок по покупке офисов классов А и В составил 74 тыс. кв.м — 10% в общем объеме сделок первой половины 2018 г. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года этот показатель составил 33,7 тыс. кв.м.

Как узнала "Правда.Ру", доля сделок в Москва-Сити в 2017 году стала максимальной после уровня 2016 года, а в ЦДР — максимальной с 2010 года. Однако, в первом полугодии 2018 года наибольшая доля в структуре сделок по покупке пришлась на деловые районы за пределами Третьего транспортного кольца (96%).

Эксперты отмечают некоторое снижение активности госсектора на рынке продаж офисных помещений в первом полугодии 2018 года. Тем не менее, активность крупных компаний с государственным участием остается высокой и в значительной степени сформирована запросами на build-to-suit проекты. Это новый для рынка офисной недвижимости формат, в рамках которого девелопер готов построить офисное здание под запросы заказчика.

Наибольший объем предложения офисных площадей на продажу приходится на юго-западное и западное направления, а также Ленинградский деловой район. В классе А наибольший объем предложения офисов на продажу находится в ММДЦ "Москва-Сити".

Как писала ранее "Правда.Ру", за два последних года доля иностранных арендаторов в ММДЦ "Москва-Сити" снизилась c 34% до 22%. Объем арендуемых площадей уменьшился с 218 тыс. кв.м в I полугодии 2017 г. до 175 тыс. кв.м по итогам I полугодия 2018 г.

Несмотря на сокращение доли иностранных арендаторов, спрос на офисы в "Москва-Сити" увеличивается. В I полугодии 2018 г. общий объем сделок аренды и купли-продажи офисных площадей в ММДЦ составил 45,5 тыс. кв.м, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.