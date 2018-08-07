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Источник Правда.Ру

Спрос на жилье в ТиНАО возрос наполовину

Экономика » Недвижимость

За I полугодие 2018 года спрос в Новой Москве увеличился на 44,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в исследовании компании Est-a-Tet.

За полгода было зарегистрировано 12,5 тыс. ДДУ, при этом на 5 крупнейших застройщиков пришлось 75,9% всех продаж. В лидерах — А101 Девелопмент, ГК ПИК и МИЦ. Четвертую и пятую позиции занимают ГК Гранель и Инвесттраст.

Как сообщили "Правде.Ру", половина сделок на первичном рынке Новой Москвы распределилась между 5 комплексами. Самыми продаваемыми проектами стали — "Скандинавия" (А101 Девелопмент), "Саларьево Парк" (ГК ПИК), "Южное Бунино" (ГК МИЦ).

Другие девелоперы представили по одному проекту: ЖК "Москвичка" — Гранель, "Новые Ватутинки" — Инвесттраст. При этом максимальное увеличение объемов продаж отмечено у трех застройщиков. На первом месте Териберский берег — 408,3% (в 5,1 раз), за ним следуют ГК МИЦ — 394,6% (в 4,9 раз) и Инвесттраст — 336,8% (в 4,4 раза).

По данным Est-a-Tet, наибольшим спросом среди покупателей пользуется поселение Сосенское. Здесь реализуется 9 проектов. На втором месте Московский. На третьем — с/п Десеновское (3 проекта — ЖК Новые Ватутинки (Инвесттраст), ЖК Кленовые аллеи (МИЦ) и ЖК Андерсен (ЗАО Десна-Лэнд).

Как ранее писала "Правда.Ру", спрос на жилье в ТиНАО обусловлена политикой ускоренного развития территорий Новой Москвы. Открытие станций метро, развитие инфраструктуры, относительно низкий уровень цен сделали присоединенные территории очень привлекательными для покупки квартир в новостройках.

По мнению аналитиков, ТиНАО — это хорошая и доступная альтернатива проектам в более дорогой "старой" Москве, расположенным в районах у МКАД, а также в районах ближнего и дальнего Подмосковья. Большую роль сыграло снижение ставок по ипотеке. Доля сделок по ипотеке в крупнейших Новой Москвы достигла 69%.

 

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Темы девелоперы Новая Москва недвижимость новостройки Москвы строительство жилья присоединенные территории
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