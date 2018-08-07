Комфорт-класс выходит в лидеры новостроек

В июле на рынок первичного жилья столичного мегаполиса вышло сразу 7 новых жилых комплексов комфорт-класса, сообщает компания "БЕСТ-Новострой".

Всего в новостройках Москвы за истекший месяц вышло на реализацию 1193 квартиры данного сегмента. Кроме того, рынок пополнился предложением квартир в новых корпусах уже реализуемых ЖК комфорт-класса. А это еще 449 лотов в открытой продаже.

Как сообщили "Правде.Ру", по итогам июля 2018 года совокупный объем предложения новостроек в массовом сегменте составил 958,9 тыс. кв. метров в рамках 89 проектов на 289 корпусов. Число квартир на экспозиции с учетом нового предложения составило 15 798 шт.

Что касается цен в комфорт-классе, то они остались практически на уровне предыдущего месяца. Средний чек квадратного метра установилась на отметке 155,9 тыс. рублей. Эконом-класс дошел до 112,2 тыс. руб. за 1 кв.м.

По словам директора по маркетингу "Группа Мета" Тимофея Колоколова, в комфорт-классе появляются новые типы планировочных решений. Например, с угловыми, центральными ливингами.

"Благодаря этому нет ни одной квартиры с классической маленькой кухней. Внутри квартир появляются полноценные "master bedroom" — это отдельные жилые пространства родителей: спальня, гардеробная и санузел, часто лоджия. Безусловно, появляются кладовые, отдельные комнаты-постирочные", -подчеркнул Тимофей Колоколов.

Как писала "Правда.Ру", квартиры в новостройках комфорт-классах единственные продемонстрировали поступательный рост с 2016 года. Средняя стоимость квартир увеличилась в результате на 8% с 9,32 до 10,02 миллионов рублей.

Наибольший объем покупателей квартир сегмента "комфорт" составляют жители Москвы (49,5%). Доля покупателей из России — 26,9%, а из Подмосковья — 22,8%. 70% квартир в комфорт-класса приобретаются для собственного проживания.