21% домов "сменили" валюту, в которой экспонировались, сообщает компания Penny Lane Realty. Из них 19% "перешли" из долларовых цен в рублевые.
Компания Penny Lane Realty провела исследование рынка загородной элитной недвижимости московского региона стоимостью от 30 млн долларов. Выяснилось, что почти половина из них продаются с 2015 года.
Как отмечают эксперты, лишь 9% домов подорожали. 32% предлагаются по той же цене, что и в 2015 году. Все остальные подешевели.
По словам директора департамента жилой недвижимости PENNY LANE REALTY Сергея Колосницына, в большинстве случаев речь идет о домах, которые подверглись реставрации, были отремонтированы или меблированы.
"Если повышение цены не обосновано, это лишь повредит репутации дома и удлинит историю экспозиции", — подчеркнул Сергей Колосницын.
Как писала ранее "Правда.Ру", за первую половину 2018 года на рынок загородной недвижимости Московского региона не вышло ни одного нового проекта с коттеджами. Треть рынка сосредоточена на Новорижском направлении (34,7%). Далее следуют Киевское и Рублево-Успенское шоссе: 26% и 23% соответственно.
Как отмечают эксперты, более половины предложения продается в поселках, расположенных в поясе 21-30 км от МКАД (57,5%). Треть локального рынка реализуется в поясе 11-20 км от МКАД (33,5%). Оставшаяся часть коттеджей и участков с подрядом поделена между лотами на удалении свыше 30 км от МКАД и в ближайшем Подмосковье до 10 км: 5,8% и 3,2% соответственно.
В первой половине 2018 года самыми востребованными на рынке премиум-класса стали просторные загородные дома площадью свыше 500 кв.м — 29% лотов из числа всех реализованных объектов. Как правило, это лоты с 4-5 спальными комнатами с чистовой отделкой от застройщика.
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