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Источник Правда.Ру

Жилье бизнес-класса подешевело на треть﻿

Экономика » Недвижимость

В бизнес-классе стоимость жилья опустилась с 28,78 до 20,02 миллионов рублей (на 30%), сообщает компания "Азбука Жилья".

Как отмечают экспертов, за последние два года на рынке новостроек Москвы изменился показатель среднего бюджета покупки квартиры. В массовом сегменте средний чек подорожал на 8%, а бизнес-классе и элитном классе, наоборот, подешевел на 30% и 49% соответственно.

Как узнала "Правда.Ру", в бизнес-классе стоимость жилья опустилась с 28,78 до 20,02 миллионов рублей. Наибольшее снижение произошло в элитном классе, где цена за квартиру уменьшилась на 49% с 142,39 до 72,69 миллионов рублей.

По мнению аналитиков, основным фактором стало изменение показателя площади квартиры, который напрямую влияет на общую стоимость недвижимости. Так, в бизнес-классе средний размер квартир с середины 2016 года снизился на 17% с 97,9 до 80,9 кв.м. В элитном сегменте — на 21% с 165 до 129,5 кв.м. В эконом и комфорт-классе, наоборот, метраж квартир вырос на 6% и 4% соответственно. В эконом-классе до 57,6 кв.м и в комфорт-классе — до 62,4 кв.м.

Эти изменения отразились на минимальных расценках. В массовых новостройках с середины 2016 года увеличилась стоимость "входа" на рынок "старой" Москвы. В экономклассе минимальный чек на июль 2018 года составил 3,79 миллионов рублей за студию площадью 18,9 кв.м, что больше аналогичного показателя июля 2016 года на 10%.

Как писала ранее "Правда.Ру", в рамках жилых проектов на территории промышленных зон столичного мегаполиса 46% от совокупного количества квартир в продаже приходится на бизнес-класс.

Почти половина всего предложения квартир бизнес-класса сконцентрирована в трех округах города: лидером остался Центральный административный округ, далее следует северо-восток, замыкает тройку лидеров — Северный административный округ.

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Темы жилье бизнес-класс недвижимость строительство новостройки Москвы
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