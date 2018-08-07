Девелоперы спешат получить ЗОС

В июле этого года Москомстройинвест выдал 42 заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС), сообщает пресс-служба ведомства.

По словам председателя комитета Константина Тимофеева, все разрешения на строительство по выданным в июле ЗОС получены застройщиками до вступления в силу поправок в 214-ФЗ. ЗОС позволяет начать реализацию в проектах договоров долевого участия.

Как сообщили "Правде.Ру", за аналогичный период 2017 г. ведомство одобрило 11 заключений. Таким образом, в прошедшем месяце выдано в четыре раза больше подобных разрешений.

Константин Тимофеев отметил, что с начала года в Комитет поступило 316 заявлений на получение ЗОС, по 171 из них выдано положительное заключение. Остальные заявки отправлены на доработку.

Ранее "Правда.Ру" писала, что согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

Напомним, что с 1 июля 2018 года Москомстройинвест вправе отказать застройщику в выдаче ЗОС, если застройщиком, его учредителем или дочерним обществом учредителя, нарушен срок ввода в эксплуатацию объекта на три и более месяцев. Кроме того, установлен обязательный безналичный порядок расчетов по ДДУ.

В настоящее время в столице действуют около 120 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на сумму порядка 1,1 трлн рублей.