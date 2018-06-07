В преддверии открытия ЧМ-2018 эксперты компании "НДВ — Супермаркет недвижимости" насчитали 263 футбольные площадки в Москве. Больше всего таких объектов — в Южном округе.
Как отмечают аналитики, Москва за последние несколько лет показывает позитивную динамику популяризации здорового образа жизни и развития public place для досуга и спорта.
В преддверии открытия ЧМ-2018 специалисты департамента аналитики и консалтинга "НДВ — Супермаркет недвижимости" насчитали 263 футбольные площадки в Москве — от небольших дворовых коробок до многотысячных стадионов. Больше всего таких объектов — в ЮАО, здесь находится пятая часть всех столичных футбольных полей.
По мнению аналитиков, футбол — отличный вариант для семейного досуга, привлечения подростков к спорту, проведения небольших первенств. В целом, футбольные площадки и стадионы рассредоточены по Москве достаточно равномерно. Во всех округах, кроме рекордсмена, находится в среднем по 20-30 таких объектов.
Исключения составляют Центральный и Новомосковский округа — здесь всего шесть и пять полей с воротами соответственно. Однако, если ЦАО может похвастаться самой вместительной футбольной ареной страны, "Лужниками", то в НАО дефицит налицо: второй по площади округ Москвы и практически полное отсутствие спортивной инфраструктуры.
Аналитики связывают это с тем, что на присоединенных территориях, которые недавно получили статус города, футбольные площадки организовывали разве что энтузиасты.
По словам руководителя отдела новостроек Департамента продаж компании "НДВ-Супермаркет недвижимости" Марины Комогоровой, дефицит футбольных площадок — прекрасная возможность для девелоперов сделать свой проект привлекательнее. Оборудование мини-футбольного поля под открытым небом стоит не так дорого, от миллиона рублей за площадку 1500 кв.м с искусственным покрытием, а впечатление двор производит уже совсем другое, подчеркнула Марина Комогорова.
Сообщается, что столичные власти признали недостаток развития спортивной инфраструктуры ещё за четыре года до старта мундиаля-2018. В 2014 году было решено выделить 2 млрд рублей на создание четырёх футбольных полей для общественного пользования.
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