Самый футбольный округ Москвы — Южный﻿

В преддверии открытия ЧМ-2018 эксперты компании "НДВ — Супермаркет недвижимости" насчитали 263 футбольные площадки в Москве. Больше всего таких объектов — в Южном округе.

Как отмечают аналитики, Москва за последние несколько лет показывает позитивную динамику популяризации здорового образа жизни и развития public place для досуга и спорта.

В преддверии открытия ЧМ-2018 специалисты департамента аналитики и консалтинга "НДВ — Супермаркет недвижимости" насчитали 263 футбольные площадки в Москве — от небольших дворовых коробок до многотысячных стадионов. Больше всего таких объектов — в ЮАО, здесь находится пятая часть всех столичных футбольных полей.

По мнению аналитиков, футбол — отличный вариант для семейного досуга, привлечения подростков к спорту, проведения небольших первенств. В целом, футбольные площадки и стадионы рассредоточены по Москве достаточно равномерно. Во всех округах, кроме рекордсмена, находится в среднем по 20-30 таких объектов.

Исключения составляют Центральный и Новомосковский округа — здесь всего шесть и пять полей с воротами соответственно. Однако, если ЦАО может похвастаться самой вместительной футбольной ареной страны, "Лужниками", то в НАО дефицит налицо: второй по площади округ Москвы и практически полное отсутствие спортивной инфраструктуры.

Аналитики связывают это с тем, что на присоединенных территориях, которые недавно получили статус города, футбольные площадки организовывали разве что энтузиасты.

По словам руководителя отдела новостроек Департамента продаж компании "НДВ-Супермаркет недвижимости" Марины Комогоровой, дефицит футбольных площадок — прекрасная возможность для девелоперов сделать свой проект привлекательнее. Оборудование мини-футбольного поля под открытым небом стоит не так дорого, от миллиона рублей за площадку 1500 кв.м с искусственным покрытием, а впечатление двор производит уже совсем другое, подчеркнула Марина Комогорова.

Сообщается, что столичные власти признали недостаток развития спортивной инфраструктуры ещё за четыре года до старта мундиаля-2018. В 2014 году было решено выделить 2 млрд рублей на создание четырёх футбольных полей для общественного пользования.