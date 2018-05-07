Путин: улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год и улучшать жилищные условия не менее 5-ти миллионов семей ежегодно. Агентство РИА Новости приводит цитаты из текста майского указа.

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год", — говорится в тексте указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", подписанного президентом.

В указе о стратегических целях РФ Президент России Владимир Путин поручил улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, цитирует агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля. "Правительству РФ обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года… улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно", — говорится в документе.