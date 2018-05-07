В Высоковске подмосковного городского округа Клин выделили земельный участок для строительства, предназначенного для расселения аварийного жилья, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных отношений Московской области.
"Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление администрации городского округа Клин 1 га земли в городе Высоковск для строительства жилья, предназначенного для расселения жителей из ветхих и аварийных домов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что земельный участок на улице Владыкина соседствует с парком и административным центром Высоковска, где сосредоточены органы местного самоуправления, магазины, торговые центры и медучреждения.
В рамках программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилого фонда на земельном участке будут построены среднеэтажные жилые дома. На месте снесенных домов также появятся жилые дома.
Как уточняет "Интерфакс", в настоящий момент идет подбор инвестора. Администрация округа планирует начать строительство на переданном участке до конца 2018 года.
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