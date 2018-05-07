В текущем году в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в подмосковных Химках включен 141 многоквартирный дом, сообщает агентство "Интерфакс".
Всего на строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Химках выделено более 751 млн. рублей, в том числе 79 млн. рублей будет направлено на ремонт кровель в 37 многоквартирных домах, 127 млн. рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в 48 домах, на ремонт фасадов в 16 домах выделено более 22 млн. рублей, на замену лифтового оборудования потратят более 463 млн. рублей в 71 доме, информирует агентство "Интерфакс".
Сообщается, что в региональную программу капитального ремонта прошлого года в Химках было включено 83 дома по общестроительным работам и 71 дом по замене лифтов.
Всего в 2018 году в Подмосковье в рамках региональной программы запланирован ремонт более 2,8 тысяч домов. На эти цели выделено более 15 млрд. рублей, отмечает агентство "Интерфакс".
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