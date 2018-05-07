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Культурно‑досуговый центр построят на месте "Бирюлевских бань" на юге Москвы

Экономика » Недвижимость

Культурно-досуговый центр построит инвестор на месте старого банного комплекса в районе Бирюлево Западное на юге столицы. Как сообщает агентство "Интерфакс", комплекс зданий с земельным участком выставили на продажу через аукцион. 

По данным агентства, на продажу единым лотом выставлены нежилое двухэтажное здание площадью 1,9 тыс. кв.м, одноэтажное здание площадью 2,9 тыс. кв.м и прилегающий участок площадью 3,3 тыс. кв.м.

Объект расположен в районе Бирюлево Западное по адресу: Булатниковский проезд, владение 10А, строение 1,2. Как сообщает агентство "Интерфакс", земельный участок продается с обременением в виде функционального назначения — под размещение культурно-досугового центра. В прошлом на участке располагались "Бирюлевские бани", построенные в 1960-х годах на месте старых деревянных бань.

В сообщении агентства отмечается, что степень износа здания составляет 59% (по данным БТИ на 2017 год). Начальная стоимость контракта — 89 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 мая. Торги пройдут 6 июня 2018 года.

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Темы бани Москва недвижимость строительство досуговый центр Бирюлево Западное
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