Москва лидирует по количеству сделок с ипотекой по итогам 1 кв. 2018 г.﻿

В I квартале 2018 года рост ипотечного сектора в России ускорился. По подсчетам экспертов компании "Метриум", объем выданных за этот период займов уже достиг трети от общей суммы кредитования в 2017 году. По количеству сделок лидирует Москва.

Больше всего ипотечных сделок в I квартале 2018 года было зарегистрировано в столичном мегаполисе. За этот период в Москве было выдано почти 18 тыс. ИЖК. По этому показателю столица опередила все прочие развитые рынки жилья страны, отмечают эксперты "Метриум".

Между тем в Московской области зафиксировано 16 тыс. сделок, в Санкт-Петербурге — 15 тыс., в Тюменской области — 13 тыс. Сумма выданной в январе-марте ипотеки в Москве оценивается в 73 млрд рублей, что составляет 13% от всего жилищного кредитования в России. С учетом Московской области (49 млрд рублей), столичный регион в I квартале сформировал 21% от общего объема ипотечного кредитования всей страны, подсчитали в "Метриум".

Несмотря на лидерство Москвы, подмосковный рынок жилья продемонстрировал более внушительную динамику роста. Количество ипотечных сделок, заключенных в Московской области в I квартале 2018 года, оказалось на 74% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Их объем в денежном выражении за этот же период увеличился на 90%. Между тем в Москве количество выданных ипотек выросло на 62%, а их объем — на 67%.

По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, результаты I квартала на рынке ипотеки показали, что позитивные тенденции, которые наметились в сфере жилищного кредитования в прошлом году наконец оказали влияние не только на самые активные регионы, но и в целом на отрасль страны. Прежде всего, это проявилось в росте кредитования покупателей новостроек в России, хотя в 2017 году в данном секторе не было динамизма. В частности, это проявилось в очень высоких темпах увеличения числа и объема ИЖК в Московской области, которая явно отставала от Москвы последние два года, подчеркнула Н. Круглова.