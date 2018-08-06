Новая Москва получила за шесть лет 50 соцобъектов

Более 50 социальных объектов построили в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с 2012 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, первое место занимают детские сады — их построено 35. Школ и поликлиник введено по 10.

Он отметил, что большое количество социальных объектов в Новой Москве строится согласно поручению мэра Сергея Собянина развивать присоединенные территории комплексно.

Владимир Жидкин подчеркнул, что стройкомплекс никогда не согласует проект жилого комплекса, если там не будет предусмотрено возведение необходимого количества школ и детских садов, поликлиники, объектов для создания рабочих мест.

Как узнала "Правда.Ру", до конца 2020 года в Новой Москве планируется ввести еще не менее 50 социальных объектов.

Напомним, что согласно генплану "новой" Москвы, до 2035 года в ТиНАО будет построено 125 объектов здравоохранения, 170 школ, 320 детских садов и около 700 спортивных объектов.