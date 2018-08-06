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Станции метро откроются еще в четырех районах Москвы﻿

Экономика » Недвижимость

Собственные станции метро откроются еще в четырех районах столицы с запуском Большой кольцевой линии (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы городского стройкомплекса.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, метро появится в районах Нижегородский, Очаково-Матвеевском ("Аминьевское шоссе"), в Можайском ("Давыдково"). В Хорошево-Мневниках откроются сразу три станции столичной подземки: "Терехово", "Нижние Мневники" и "Улица Народного Ополчения".

Ранее "Правда.Ру" писала, что строительство новой кольцевой линии протяженностью около 70 км с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года. Строительство сразу трех участков БКЛ в Москве планируется завершить в 2020 году: от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская".

Сообщалось, что на этих участках будут открыты восемь новых станций и реконструированы две действующие. Напомним, что в феврале 2018 года был открыт первый участок БКЛ с пятью станциями от "Петровского парка" до "Делового центра".

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Темы район Москвы станции метро строительство Большаякольцевая линия
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