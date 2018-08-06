Пять девелоперов продали половину жилья в Подмосковье

Пять застройщиков за первые полгода реализовали 50,7% общего объема областной "первички", сообщает компания Est-a-Tet.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных ДДУ в Московской области не изменилась. Это ПИК, Самолет Девевлопмент и ФСК Лидер. ГК «Гранель» и МИЦ занимают четвертую и пятую позиции.

Экперты отмечают, что Самолет Девелопмент и ФСК Лидер активно наращивают свое присутствие в регионе — прирост количества ДДУ относительно I полугодия 2017 года составил 33,6% и 23,6% соответственно.

Как сообщили "Правде.Ру", в пяти городах было реализовано 28,9% от общего объема продаж в Подмосковье. Среди них лидером по количеству зарегистрированных ДДУ стал город Красногорск с долей 6,5%, второе место занимают Мытищи, третье — Люберцы.

Основное строительство в Московской области сосредоточено на расстоянии до 30 км от МКАД. Здесь же зафиксирован и основной спрос — за I полугодие 2018 года зарегистрировано 33,4 тыс. ДДУ.

Лидирующим направлением Подмосковья стало Новорязанское шоссе с долей 18%. Второе и третье места занимают Каширское и Ярославское направления — 17% и 14% соответственно.

Ранее "Правда.Ру" писала, что доля сделок с ипотекой в Подмосковье доходит до 70%. Всплеск активности был зафиксирован сразу после старта "семейной ипотеки" под 6% годовых при рождении второго или третьего ребенка.

По мнению экспертов, данная программа оказалась особенно актуальна для новостроек Подмосковья из-за лимита по кредиту в 8 млн рублей. Для того, чтобы приобрести квартиру дороже 10 млн рублей, первоначальный взнос должен превышать пятую часть стоимости квартиры.