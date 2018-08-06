Элитное жилье в Лондоне теряет в цене

В сегменте домов от 2 млн фунтов цены падали на протяжении последнего года на всей территории Великобритании, кроме Центральных графств, Севера и Шотландии, сообщает компания Savills.

В частности, цены на жилье премиум-класса демонстрировали падение до -6,2% (в пригородах Лондона), что больше, чем в нецентральных районах Лондона (-4,2%).

Аналитики отмечают, что на рынках премиального жилья в городах — лидерах последних нескольких лет, стимулируемых растущим спросом на городские объекты высокого качества — в течение последнего года все же наблюдалось плавное снижение цен. В таких городах, как Кембридж, Бат, Уинчестер и Бристоль, отмечается падение цен от -0,8% до -4,1%.

Для того чтобы продать объекты, собственники вынуждены снижать цены: в среднем до заключения сделок в регионах Британии собственники снижают заявленную цену 1,14 раз (1,40 раз в Лондоне), но перед тем как продать жилье 1/3 владельцев квартир и домов получает несколько предложений.

По словам аналитика департамента исследований рынка жилой недвижимости Savills Фрэнсиса Клэси, жилые объекты успешно реализуются, когда они оценены в соответствии с текущими рыночными условиями. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 18 месяцев участники рынка будут по-прежнему осторожными, пока не прояснится ситуация относительно Брексита.

Как писала ранее "Правда.Ру", на рынке жилья премиум-класса Лондона цены достигли пика в середине 2014 года. Позднее они начали падение после реформы гербового сбора в 2014 году и дальнейшего голосования по Брекситу.

В Лондоне стоимость домов георгианской эпохи продемонстрировала падение на 15,6%. Цены на объекты эдвардианской эпохи снизились на 23,3% с 2014 года. Дома, построенные после 2010 года, упали в цене на 11,5% относительно середины 2014 года.