В сегменте домов от 2 млн фунтов цены падали на протяжении последнего года на всей территории Великобритании, кроме Центральных графств, Севера и Шотландии, сообщает компания Savills.
В частности, цены на жилье премиум-класса демонстрировали падение до -6,2% (в пригородах Лондона), что больше, чем в нецентральных районах Лондона (-4,2%).
Аналитики отмечают, что на рынках премиального жилья в городах — лидерах последних нескольких лет, стимулируемых растущим спросом на городские объекты высокого качества — в течение последнего года все же наблюдалось плавное снижение цен. В таких городах, как Кембридж, Бат, Уинчестер и Бристоль, отмечается падение цен от -0,8% до -4,1%.
Для того чтобы продать объекты, собственники вынуждены снижать цены: в среднем до заключения сделок в регионах Британии собственники снижают заявленную цену 1,14 раз (1,40 раз в Лондоне), но перед тем как продать жилье 1/3 владельцев квартир и домов получает несколько предложений.
По словам аналитика департамента исследований рынка жилой недвижимости Savills Фрэнсиса Клэси, жилые объекты успешно реализуются, когда они оценены в соответствии с текущими рыночными условиями. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 18 месяцев участники рынка будут по-прежнему осторожными, пока не прояснится ситуация относительно Брексита.
Как писала ранее "Правда.Ру", на рынке жилья премиум-класса Лондона цены достигли пика в середине 2014 года. Позднее они начали падение после реформы гербового сбора в 2014 году и дальнейшего голосования по Брекситу.
В Лондоне стоимость домов георгианской эпохи продемонстрировала падение на 15,6%. Цены на объекты эдвардианской эпохи снизились на 23,3% с 2014 года. Дома, построенные после 2010 года, упали в цене на 11,5% относительно середины 2014 года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о своей версии отравления Скрипалей - крайне неприятной для Британии.
В центре России появляются моноэтнические поселки иностранцев, а число мигрантов-нелегалов в ЦФО почти достигло миллиона. Что со всем этим делать, ясности нет.
В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.
В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.