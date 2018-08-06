Северо-восток столицы лидирует по продажам новостроек

Наибольший показатель по объему продаж в старой Москве принадлежит СВАО — доля округа составляет 16,8%, сообщает компания "Бон Тон".

Эксперты отмечают, что больше всего лотов было реализовано на северо-востоке (16,8%), юго-востоке (15,6%) и западе Москвы (14,8%). На эти округа приходится половина продаж по итогам 2-го квартала 2018 года.

Если учесть только бизнес-проекты, то в таком случае юго-восток заменится на САО, который занимает первое место по реализации статусной недвижимости (20%). Далее идут ЗАО и СВАО (35% продаж в сегменте бизнес).

По мнению аналитиков, эти округа активно развивались на протяжении последних лет 1,5 лет, и сейчас все еще наблюдается прирост количества реализованных лотов. Увеличение продаж зафиксировано и в сегменте бизнес, и в комфорт-классе.

Как узнала "Правда.Ру", в проектах бизнес-класса наибольший прирост в реализации показали СВАО и ЗАО — по сравнению с 1 кварталом 2018 года показатель вырос на 98% и 22% соответственно. Относительно 2 квартала 2017 года цифры еще выше — 112% для СВАО и 90% для ЗАО.

По словам генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, концентрация значительной доли продаж в определенных округах способствует тот факт, что здесь находятся самые продаваемые новостройки старой Москвы — как комфорт, так и бизнес-класса.

"Это ярко выраженные "маркет-мейкеры" первичного рынка в своем классе", — подчеркнула Наталия Кузнецова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по объему предложения массового жилья в столице лидирует ЮВАО, где сосредоточено 20% от всего объема новостроек экономкласса. По этому показателю северо-восток Москвы занимает четвертое место с долей в 13%.