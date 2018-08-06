Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Средний чек подмосковной "загородки" — 70 млн рублей

Экономика » Недвижимость

Средняя стоимость подмосковных коттеджей в июле составила 66,2 млн руб. За отчетный период она выросла на 7%, сообщает компания "Метриум".

Как отмечают эксперты, за шесть месяцев средний бюджет покупки на рынке загородной недвижимости увеличился на Рублево-Успенском (+20,0%) и Киевском шоссе (+6,2%). Снижение наблюдалось на Новорижском (-13,9%), Минском (-13,5%) и Дмитровском направлениях (-4,6%).

По словам управляющего директора "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, за первую половину 2018 года на рынок загородной недвижимости Московского региона не вышло ни одного нового проекта с коттеджами и участками с подрядом.

"Затишье на рынке загородной недвижимости сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Для сравнения, за первое полугодие 2017 года продажи начались в двух проектах, за первое полугодие 2016 года — новых коттеджных поселков не выходило", — подчеркнул Илья Менжунов.

По данным "Метриум", треть рынка сосредоточена на Новорижском направлении (34,7%), доля которого с начала года выросла на 4 п.п. Далее следуют Киевское и Рублево-Успенское шоссе: 26% и 23% соответственно.

Как отмечают аналитики "Метриум", более половины предложения продается в поселках, расположенных в поясе 21-30 км от МКАД (57,5%, -0,9 п.п.). Треть локального рынка реализуется в поясе 11-20 км от МКАД (33,5%, +1,7 п.п.). Оставшаяся часть коттеджей и участков с подрядом поделена между лотами на удалении свыше 30 км от МКАД и в ближайшем Подмосковье до 10 км: 5,8% (-1,0 п.п.) и 3,2% (+0,1 п.п.) соответственно.

Как отписала ранее "Правда.Ру", в первой половине 2018 года самыми востребованными на рынке премиум-класса стали просторные загородные дома площадью свыше 500 кв.м - 29% лотов из числа всех реализованных объектов. Как правило, это лоты с 4-5 спальными комнатами с чистовой отделкой от застройщика.

Бюджеты загородных объектов начинаются от 45 млн руб. и доходят до 768 млн руб. (коттедж в "Жуковке XXI").

 

Новое жилье в Крыму стало доступнее Новое жилье в Крыму стало доступнее

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы жилье коттеджи Помосковье строительство загородная недвижимость
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптовалюты
Блокчейн в новгородской больнице, расширение Bitfury в России и другие новости
Мнение
Проверка на Урбан
Формула небес
Пусть всегда будет Солнце. Пусть всегда будут Львы
Новости Все >
Кадыров призвал разобраться с Сирией по-чеченски
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
На смартфоны для чиновников уйдет 160 миллиардов из пенсий
Средний чек подмосковной "загородки" — 70 млн рублей
"Мы убийцы": создатели "Карточного домика" залили Кремль кровью
Новостройки Массандры и Гаспры подешевели
Соцсети: небо не держит самолеты с фашистским крестом
СМИ: "Почта России" снова неистово опозорилась с посылками?
ПИК достроит ТЦ у Павелецкого вокзала
Экс-игрока украинской сборной "засекли" на отдыхе в Крыму
Читательский топ
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Поверенный в делах РФ в США вызван в госдеп
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Точка зрения
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя

Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о своей версии отравления Скрипалей - крайне неприятной для Британии.

Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Мир
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Партии
"Хайп" вместо помощи: что случилось с Ходорковским?
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть

Экономист Валентин Катасонов рассказал "Правде.Ру", каким образом Россия могла бы выйти из санкционной войны с США — причем с большой пользой для себя.

Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Шоу-бизнес
Не до шуток: Елена Степаненко потребовала от Евгения Петросяна более 80% имущества
Экономика
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Происшествия
В России начали взрывать двери Пенсионных фондов

В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.

В России начали взрывать двери Пенсионных фондов
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Россия
Власти встревожили поселения иностранцев в Центральной России
Происшествия
Убийца полковника Буданова умер в колонии после сердечного приступа
Соломон Соловьев Пусть всегда будет Солнце. Пусть всегда будут Львы Соломон Соловьев Любовь Степушова Россия получила козыри в споре с Украиной в ВТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Главная угроза демократии США - русские... мемы Василий Амирджанов
Комментарии
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
ICO экс-гангстера из Макао собрало $750 млн за 5 минут
Не до шуток: Елена Степаненко потребовала от Евгения Петросяна более 80% имущества
СМИ: "Почта России" снова неистово опозорилась с посылками?
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Трамп обвинил ВТО в бедах США
Поверенный в делах РФ в США вызван в Госдеп
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Экс-игрока украинской сборной "засекли" на отдыхе в Крыму
На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией

В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.

Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ