Средний чек подмосковной "загородки" — 70 млн рублей

Средняя стоимость подмосковных коттеджей в июле составила 66,2 млн руб. За отчетный период она выросла на 7%, сообщает компания "Метриум".

Как отмечают эксперты, за шесть месяцев средний бюджет покупки на рынке загородной недвижимости увеличился на Рублево-Успенском (+20,0%) и Киевском шоссе (+6,2%). Снижение наблюдалось на Новорижском (-13,9%), Минском (-13,5%) и Дмитровском направлениях (-4,6%).

По словам управляющего директора "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, за первую половину 2018 года на рынок загородной недвижимости Московского региона не вышло ни одного нового проекта с коттеджами и участками с подрядом.

"Затишье на рынке загородной недвижимости сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Для сравнения, за первое полугодие 2017 года продажи начались в двух проектах, за первое полугодие 2016 года — новых коттеджных поселков не выходило", — подчеркнул Илья Менжунов.

По данным "Метриум", треть рынка сосредоточена на Новорижском направлении (34,7%), доля которого с начала года выросла на 4 п.п. Далее следуют Киевское и Рублево-Успенское шоссе: 26% и 23% соответственно.

Как отмечают аналитики "Метриум", более половины предложения продается в поселках, расположенных в поясе 21-30 км от МКАД (57,5%, -0,9 п.п.). Треть локального рынка реализуется в поясе 11-20 км от МКАД (33,5%, +1,7 п.п.). Оставшаяся часть коттеджей и участков с подрядом поделена между лотами на удалении свыше 30 км от МКАД и в ближайшем Подмосковье до 10 км: 5,8% (-1,0 п.п.) и 3,2% (+0,1 п.п.) соответственно.

Как отписала ранее "Правда.Ру", в первой половине 2018 года самыми востребованными на рынке премиум-класса стали просторные загородные дома площадью свыше 500 кв.м - 29% лотов из числа всех реализованных объектов. Как правило, это лоты с 4-5 спальными комнатами с чистовой отделкой от застройщика.

Бюджеты загородных объектов начинаются от 45 млн руб. и доходят до 768 млн руб. (коттедж в "Жуковке XXI").