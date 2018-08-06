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Источник Правда.Ру

Новостройки Массандры и Гаспры подешевели

Экономика » Недвижимость

За год недвижимость в новостройках Крым подешевела почти на 15%, сообщает портал "МИР КВАРТИР".

По словам генерального директора федерального портала "МИР КВАРТИР" Павла Луценко, в ожидании запуска Крымского моста и сразу после этого события цены на квартиры в разных населенных пунктах полуострова выросли в цене до 13%. Однако уже спустя месяц стали "остывать".

Цена квадратного метра с августа прошлого года в Массандре и Гаспре снизилась на 13,1% и 11,8% соответственно, цена квартиры — на 10,4% и 13,5%. "Квадрат" в новостройке в Массандре стоит 81 719 руб./кв.м, в Гаспре — 75 220 руб./кв.м.

"Судить о ситуации по новостройкам сложнее, чем по вторичному рынку, так как рост цен в этом сегменте зависит не только от конъюнктуры, но и от стадии готовности проектов, которая быстро меняется", — отметил Павел Луценко.

Что касается других курортных городов полуострова, то, как узнала "Правда.Ру", в Ялте метр в новостройке стоит 11 7281 рубль, а квартира — 7 998 609 рублей, в Гурзуфе это 90 848 руб./кв.м и 5 560 658 рублей, в Алуште — 85 132 руб./кв.м и 4 943 261 рубль.

Аналитики отмечают, что готовое жилье в Крыму по-прежнему пользуется повышенным спросом. В частности, спрос на элитные апартаменты в сезон отпусков впервые за 4 года после Референдума превысил предложение.

Как писала ранее "Правда.Ру", на сегодняшний день арендаторами высокобюджетной недвижимости полуострова востребованы лоты площадью 130-150 кв.м с качественной отделкой, всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Средний срок аренды апартаментов высокого ценового сегмента составляет 10-14 дней в бюджете 120-150 тыс. рублей.

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Темы Гаспра аренда Массандра строительство новостройки Крыма рынок недвижимости
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