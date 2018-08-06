ПИК достроит ТЦ у Павелецкого вокзала

Торговый центр общей площадью 73 тыс. кв.м. появится на Павелецкой площади, сообщает газета "Коммерсант".

Один из скандальных долгостроев Москвы — крупный торговый центр на площади у Павелецкого вокзала — будет завершать группа ПИК. На реализацию девелоперского проекта потребуется $150 млн, пишет "Коммерсант".

Издание уточняет, что прежний собственник площадки казахстанский БТА-банк перед продажей снял с актива все юридические проблемы. По словам основного акционера группы ПИК Сергея Гордеева, в соответствии с решением лондонского суда актив вернулся в собственность БТА-банка. Были оплачены все налоги, оформлены необходимые документы, в том числе получено одобрение мэрии Москвы. "Заканчивать проект в соответствии с ранее утвержденным планом будет новый собственник", — подчеркнул Сергей Гордеев.

"Коммерсант" напоминает, что проект у Павелецкого вокзала стартовал в 2007 году. Через два года стройка остановилась. Проект стал предметом многосторонних судебных разбирательств, которые прекратились, когда он был приобретен ООО "Лэджи" в 2016 году.

Как узнала "Правда.Ру", по проекту застройки участка на Павелецкой площади там появится торговый центр общей площадью 73 тыс. кв.м. Часть комплекса будет подземной.