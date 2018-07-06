"Союзмультфильм" расторг соглашение с "Островом мечты"

Киностудия "Союзмультфильм" расторгла лицензионное соглашение с Холдинговой компанией "Остров Мечты", сообщает пресс-служба холдинга.

Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества принято в октябре прошлого года. Причиной расторжения договора стала невозможность достичь соглашения по концепции присутствия героев "Киностудии "Союзмультфильм" в парке, которая бы соответствовала международным стандартам создания тематических парков.

Помимо этого у сторон были разногласия по коммерческим условиям сотрудничества, говорится в сообщении.

Для организации работы и реализации тематического пространства парка "Остров Мечты" киностудии "Союзмультфильм" необходимо было представить концепцию интерактивной площадки с включением отечественных персонажей, для позиционирования брендов и продвижения маркетинговой стратегии.

По информации пресс-службы Холдинговой компании "Остров Мечты", обсуждение концепции было затруднено отсутствием гайд-лайнов персонажей, достаточного количества креативных материалов для разработки и проектирования аттракционов, постановки развлекательного шоу и производства разнообразных категорий товаров (мерчендайзинга).

Помимо этого, сотрудничество затрудняли судебные споры с авторами произведений.

В связи с этим было принято решение приостановить разработку совместного проекта ФГУП "Киностудия "Союзмультфильм" с "российским Диснейлендом".

Напомним, что парк развлечений "Остров мечты" планируется открыть осенью 2019 года.