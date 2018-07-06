Правительство готовит поправки по ипотеке для многодетных

Правительство России готовит поправки в законодательство для предоставления льготной ипотеки для многодетных, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам главы правительства, льготной ипотекой смогут воспользоваться семьи при рождении четвёртого и последующего детей.

Дмитрий Медведев отметил, что сейчас семьи, где рождается второй и третий ребёнок, могут приобрести квартиру или дом по пониженной ставке в 6%.

Сообщается, что в конце июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поправки в законодательство, которые позволят субсидировать выдачу ипотечных кредитов под 6% семьям с четырьмя и более детьми. Поручение должно быть исполнено до 15 июля.

"Интерфакс" напоминает, что программа "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" действует с начала этого года и касается рефинансирования и новых ссуд, выданных банками и АО "Дом.рф". Согласно документу, семьи, воспитывающие детей, могут получить жилищный кредит под 6% годовых.

Для семей с двумя детьми такая ставка сохраняется первые три года, при рождении третьего ребенка срок льготного периода составляет пять лет. По истечении льготного периода ставка устанавливается на уровне ключевой на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п.

Лимит программы определен в 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой, отмечает агентство.