Участок красной линии метро в ТиНАО введут к концу года

Основные строительные работы на участке Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Столбово" завершатся до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

По словам первого заместителя руководителя Департамента строительства Москвы Петра Аксенова, до конца этого года планируется провести технический запуск поездов. "Пассажирское движение здесь может быть открыто в начале следующего года", — сказал П. Аксенов.

Он отметил, что на этом 11-километровом участке красной ветки метро строится четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Линия в основном пройдет по земле, лишь на небольших участках поезда поедут в тоннелях.

"Сейчас на станциях ведется отделка, строятся пешеходные переходы, монтируется инженерное оборудование", - подчеркнул П. Аксенов.

Как отмечает пресс-служба столичного стройкомплекса, за шесть месяцев 2018 года Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) перевезли более 1 млрд 262 млн пассажиров. Это на 27 млн больше, чем за тот же период прошлого года.

Станция метро "Саларьево" стала рекордсменом по динамике пассажиропотока. В первом полугодии ей воспользовались 5,8 млн человек, что на треть больше, чем за тот же прошлогодний период.