Новая Москва за три года получит 13 поликлиник и больниц

13 новых объектов здравоохранения появится в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к концу 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, это девять поликлиник, две больницы и две станции скорой помощи. "Причем четыре объекта построят за счет частных инвесторов", -отметил В. Жидкин.

По словам главы Департамента, сейчас Новая Москва застраивается комплексно: социальная инфраструктура возводится параллельно с жильем.

В. Жидкин добавил, что эта работа ведется системно с момента присоединения новых территорий к Москве. За это время уже построено и введено в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения, среди них как поликлиники и подстанции скорой помощи, так и крупные медицинские центры.

Напомним, что согласно генплану "новой" Москвы, до 2035 года в ТиНАО будет построено 125 объектов здравоохранения, 170 школ, 320 детских садов и около 700 спортивных объектов.