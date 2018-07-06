При застройке Новой Москвы создадут 1 млн рабочих мест

При утверждении правил землепользования и застройки новых территорий Москвы приоритет отдается объектам, благодаря которым создаются рабочие места, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

По словам главы московского Департамента развития территорий Владимира Жидкина, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) при утверждении правил землепользования и застройки приоритет отдается объектам для создания рабочих мест.

"Две трети из запланированных объектов — это рабочие места, и только одна треть — жилье", -подчеркнул В. Жидкин.

Он отметил, что к 2035 году население Новой Москве может составить 1,5 млн человек. При этом планируется создать порядка 1 млн рабочих мест.

"Разрешения на строительство жилых комплексов не выдаются, если застройщик не гарантирует создание в шаговой доступности мест приложения труда. Это уже дает результаты: каждый год в новых округах прибавляется по 10-12 тысяч рабочих мест", — заявил В. Жидкин.

По его мнению, драйвером развития рабочих мест должны стать не разрозненные производства и офисы, а индустриальные и учебные кластеры.

"Девелоперы вместе с городом уже начали движение в этом направлении. Таких кластеров в ТиНАО можно создать не менее 10-15", — считает глава Департамента.