ЧМ-2018: аренда жилья доходит до 800 тыс. рублей в месяц

В период проведения ЧМ-2018 аренда элитного жилья в столице возросла до 800 тысяч рублей в месяц, сообщает компания Savills.

Как отмечают эксперты, наибольшее количество квартир для аренды на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года представлено в районе Арбат-Кропоткинская - почти треть (30%) всех экспонируемых лотов.

Также значительное число таких квартир сконцентрировано в районах Тверская-Кремль и Фрунзенская - по 14% и 11% объема предложения соответственно.

Самые дорогие квартиры представлены в районе Ленинского проспекта и Арбат-Кропоткинской - средние ставки аренды здесь составляют 1,9 и 1,5 млн руб./объект в месяц соответственно.

По данным Savills, средневзвешенный бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды Москвы в настоящее время составляет 328 000 руб. за объект в месяц. Это на 4% выше, чем в январе 2018 года.

По словам директора департамента аренды Savills в России Елены Куликовой, одним из катализаторов значительного оживления на рынке высокобюджетной аренды, безусловно, стал Чемпионат мира по футболу.

«Элитные квартиры в аренду на период проведения ЧМ предлагались за 600-800 тыс. рублей в месяц, а максимальные арендные ставки были зафиксированы в таких районах как Ленинский проспект и Арбат-Кропоткинская, где они составляли 1,9 и 1,5 млн. рублей соответственно», - отметила Елена Куликова.