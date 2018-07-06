Количество заявок на получение заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) за шесть месяцев 2018 года приблизилось к двум с половиной сотням, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, с начала 2018 года в Москомстройинвест поступило 243 заявления на предоставление ЗОС.
"Из них положительное решение было принято по 119 заявкам, отказано в выдаче ЗОС по 71 заявлению, отказано в приеме документов по 18 заявлениям. Остальные заявки находятся на рассмотрении", — подчеркнул Константин Тимофеев.
За аналогичный период прошлого года в Комитет поступило 144 заявки на получение ЗОС. Из них 79 получили положительное заключение.
Константин Тимофеев пояснил, что большинство отказов в выдаче ЗОС связано именно с ошибками в заполнении проектной декларации.
"Проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и о проекте строительства и определяет объем прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Ошибки в данном документе недопустимы", — отметил председатель Москомстройинвеста.
Уточняется, что в первом полугодии 2018 года наблюдался постепенный рост числа заявок на выдачу ЗОС. В апреле поступило 36 заявок, в мае — 60, в июне — 68. "Это связано с изменениями в федеральном законодательстве о долевом строительстве, которые вступили в силу с 1 июля 2018 года. Застройщики стремились успеть получить все необходимые документы для запуска проекта по прежним правилам", — сказал Константин Тимофеев.
Напомним, что согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.
В настоящее время в столице действуют около 120 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на сумму порядка 1,1 трлн рублей.
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