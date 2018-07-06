ГКЗ запретила возведение гаражей в г. Московский

Спортивный комплекс вместо гаражей разрешили построить на территории города Московский в Новой Москве, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК) Москвы одобрила корректировку перечня видов разрешенного использования территории по адресу: Московский поселок, город Московский, участок №30 (НАО).

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, такое решение ГЗК приняла, учитывая мнение жителей, которое они высказали в ходе проведенных публичных слушаний.

Теперь на участке площадью 0,9 га нельзя будет построить гаражные комплексы, так как из видов разрешенного использования исключили "гаражи", добавив "спорт".

"Там может появиться спортивный клуб, спортивный зал, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс", — подчеркнул Константин Тимофеев.

По его словам, участок также может быть использован под размещение объектов, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи, бытовых услуг и торговли.

Председатель Москомстройинвеста отметил, что по указанному адресу можно будет разместить строение суммарной поэтажной площадью свыше 15 000 кв. метров.