К числу пилотов в рамках проекта "Умный город" присоединился Иннополис, сообщает пресс-служба Минстроя России. Таким образом, в проекте примет участие 25 пилотных городов из 20 регионов страны.
Проект Минстроя России "Умный город" обсудили сегодня в Иннополисе на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Панельная дискуссия "Умный город. "Жизнь", построенная на данных" началась с обсуждения перечня пилотных проектов.
"Буквально сегодня мы получили письмо Президента Республики Татарстан с просьбой включить Иннополис в число пилотных проектов "Умного города". Очевидно, что этот город достоин стать пилотом",- заявил заместитель главы Минстроя Андрей Чибис.
Таким образом, в число пилотов включено 25 городов из 20 регионов страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Также отмечается, что Минстроем России совместно с компанией Ростелком разработан Банк решений Умного города, сформирована проектная команда и утверждена дорожная карта реализации проекта.
Блок "Умный город" планируется включить в национальный проект "Цифровая экономика" — Минстрой России дорабатывает соответствующий раздел, включающий цифровизацию городского хозяйства и использование инновационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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