Число ДДУ в России с начала года выросло на 10%

Число договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья, зарегистрированных в России за первые четыре месяца 2018 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

В январе-апреле 2018 года Росреестр в целом по Российской Федерации зарегистрировал более 222 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Это на 10,3% больше показателя за аналогичный период 2017 года (201,3 тыс. договоров), — говорится в сообщении.

Как информирует "Интерфакс", наибольшее количество ДДУ за указанный период зарегистрировано в Москве (28,9 тыс.), Московской области (28,2 тыс.) и Санкт-Петербурге (24,7 тыс.).

Самый большой прирост показателя относительно прошлого года отмечен в Ростовской области (+74,2%), Алтайском крае (+64,3%) и Петербурге (+54,5%), говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность с 2020 года продавать только готовое жилье, чтобы не допускать ситуации с обманутыми дольщиками.