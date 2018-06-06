Вторая волна реновации в Москве начнется в следующем году

Строительство нового современного жилья по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек планируется начать в следующем году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"До конца этого года мы планируем снести часть расселенных в рамках программы реновации пятиэтажек. Таким образом, освободятся площадки для строительства нового жилья. Мы уже активно ведем проектирование новых домов", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, к возведению жилья на площадках освободившихся после расселенных пятиэтажек строители могут приступить уже в следующем году. "Сегодня говорить о конкретных адресах рано, многое будет зависеть от желания самих жителей и технических особенностей площадок. Таким образом, фактически в следующем году начнется вторая волна программы", — отметил заммэра.

Ранее М. Хуснуллин сообщал, что до конца года в Москве по программе реновации планируется расселить от 20 до 30 старых домов.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В нее входит 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.