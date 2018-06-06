Средний чек жилья комфорт-класса составил 10.7 млн рублей

Средний бюджет покупки квартир комфорт-класса за май увеличился на 3% до 10,7 млн руб. При этом в стандарт-классе данный показатель остался неизменным, сообщает компания "БЕСТ-Новострой".

Эксперты отмечают, что общий объем предложения на первичном рынке недвижимости массового сегмента в Москве снизился на 1% по количеству квартир и по общей жилой площади. Первый показатель по итогам мая составил 18 134 лота, второй — 1,09 млн кв.м.

В целом же, по данным "БЕСТ-Новострой", показатели объема и цен предложения практически соответствуют значениям апреля 2018 года — на сегодняшний день средняя цена метра составила 143,8 тыс. руб.

Стабильной остается и структура спроса — в мае у покупателей по-прежнему самыми востребованными были 1-комнатные и 2-комнатные квартиры.

По словам председателя совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, несмотря на длительные майские выходные, динамика продаж в проектах массового сегмента оставалась довольно высокой. Этому способствовали, в том числе, и всевозможные акции, которые по итогам мая зафиксированы в 90% реализуемых корпусов, подчеркнула Ирина Доброхотова.