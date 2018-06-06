Рынок элитных новостроек Москвы вырос на 12%

С начала 2018 г. объем предложения элитного рынка вырос на 12%, сообщает компания Point Estate. В мае столичный рынок пополнился двумя новыми комплексами — "Наркомфин" и "Сомелье". Всего с начала года вышло 6 элитных проектов.

По данным Point Estate, в мае 2018 г. объем предложения на первичном элитном рынке Москвы составил 3 719 лотов в 71 комплексе, или 446,7 тыс. кв.м. За счет выхода новых комплексов и очередей в уже реализующихся проектах объем предложения с конца прошлого года вырос на 12%.

По итогам мая 2018 г. наибольшая доля предложения московского рынка элитной недвижимости была сосредоточена в Пресненском районе — 45%, в том числе 39% — квартиры и апартаменты ММДЦ "Москва-Сити", отмечают аналитики.

За пределами ЦАО основной объем элитной первички был сосредоточен в Западном округе, в частности в районах Раменки, Можайский и Дорогомиловский.

По данным Point Estate, доля апартаментов в общем объеме предложения элитного класса по итогам мая 2018 г. составила 50%. Доля апартаментов ММДЦ "Москва-Сити" занимала 27% от общего объема предложения.

По словам генерального директора компании Point Estate Тимура Сайфутдинова, в течение всего 2018 г. наблюдается активный выход новых проектов на рынок. Грядущее вступление в силу поправок в закон о долевом строительстве стимулировало девелоперов по возможности ускорить процесс получения разрешений на строительство и старты продаж в новых комплексах, -подчеркнул Тимур Сайфутдинов.