Малоэтажная "загородка" упала в цене на 16%﻿

Средний бюджет проданной квартиры в малоэтажном сегменте на рынке Подмосковья снизился на 16% за год (с 4,3 млн руб. до 3,6 млн руб.), а средняя площадь — на 3,5% (с 45,6 кв.м до 44 кв.м), сообщает компания Knight Frank.

По данным на начало июня 2018 г. объем предложения мало- и среднеэтажных жилых комплексов Подмосковья составил порядка 7 тыс. квартир суммарной площадью около 340 тыс. кв.м.

К малоэтажным жилым комплексам аналитики Knight Frank отнесли многоквартирные дома, включающие четыре этажа, к среднеэтажным — от 5 до 8 этажей.

Как отмечают эксперты, наибольший объем предложения малоэтажных жилых комплексов сконцентрирован на Новорижском шоссе — 25% от общего объема предложения.

Далее по объему предложения следует Дмитровское шоссе, где сконцентрировано 11% от общего объема предложения малоэтажных домов. Наименьший объем предложения (2%) расположен на Новорязанском шоссе.

По данным Knight Frank, средняя цена 1 кв.м в экспонируемых на первичном рынке мало- и среднеэтажных жилых комплексах Подмосковья на начало июня 2018 года находится на уровне 70 тыс. руб. На протяжении последнего года показатель остается достаточно стабильным, не демонстрируя резких изменений.

Новые проекты малоэтажных жилых комплексов появляются на первичном гораздо реже, чем многоэтажные проекты, отмечают аналитики.

По словам директора департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank Ольги Широковой, спрос на малоэтажные жилые комплексы ниже, чем на многоэтажные, что выражается в более низких темпах реализации.

"Это связано с тем, что участки под малоэтажные комплексы, которые приобретают девелоперы для развития, зачастую расположены в "чистом поле", на удалении от городской инфраструктуры и транспортных коммуникаций", подчеркнула Ольга Широкова.