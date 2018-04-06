Помещения на торговых улицах Москвы забирает общепит

Основным источником спроса на помещения стрит-ритейла на торговых улицах Москвы являются операторы общепита и продуктовые магазины. По данным компании Colliers International, в I квартале 2018 г. их доля составила 45% и 17% площадей соответственно.

В целом, по данным аналитиков, на Садовом кольце Москвы в I квартале продолжилось сокращение доли свободных площадей в стрит-ритейле. Вакантность по итогам марта составила 8,1% против 10,9% в конце прошлого года.

По данным компании, снижение вакантности происходило, в частности, за счет заполнения пустующих площадей на Земляном Валу и Смоленском бульваре.

Меньше всего пустующих помещений в стрит-ритейле наблюдается в Камергерском переулке (0,3%), на Неглинной улице (1,4%) и Цветном бульваре (1,9%).

Высокая доля пустующих помещений остается в Столешниковом переулке (18%) и на Петровке (10,9%), сообщает Colliers International.

Наименьший уровень вакантности наблюдается на следующих улицах: Камергерский переулок (0,3%), Никольская улица (2,1%), Неглинная улица (1,4%), Цветной бульвар (1,9%), Пятницкая улица (2%).