Основным источником спроса на помещения стрит-ритейла на торговых улицах Москвы являются операторы общепита и продуктовые магазины. По данным компании Colliers International, в I квартале 2018 г. их доля составила 45% и 17% площадей соответственно.
В целом, по данным аналитиков, на Садовом кольце Москвы в I квартале продолжилось сокращение доли свободных площадей в стрит-ритейле. Вакантность по итогам марта составила 8,1% против 10,9% в конце прошлого года.
По данным компании, снижение вакантности происходило, в частности, за счет заполнения пустующих площадей на Земляном Валу и Смоленском бульваре.
Меньше всего пустующих помещений в стрит-ритейле наблюдается в Камергерском переулке (0,3%), на Неглинной улице (1,4%) и Цветном бульваре (1,9%).
Высокая доля пустующих помещений остается в Столешниковом переулке (18%) и на Петровке (10,9%), сообщает Colliers International.
Наименьший уровень вакантности наблюдается на следующих улицах: Камергерский переулок (0,3%), Никольская улица (2,1%), Неглинная улица (1,4%), Цветной бульвар (1,9%), Пятницкая улица (2%).
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