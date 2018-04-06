Средняя площадь проданных в Москве квартир не превышает 100 кв. м

В I квартале 2018 года больше половины (55%) проданных квартир и апартаментов было площадью менее 100 кв. м, сообщает компании Knight Frank. Доля "семейных" квартир площадью более 150 кв. м остается в пределах 20%-25%.

Спрос на первичном рынке высокобюджетной жилой недвижимости Москвы демонстрирует стабильность: по итогам I квартала 2018 года было заключено 170 сделок.

По данным экспертов, в результате увеличения в структуре спроса доли небольших лотов снизилась средняя площадь реализованных квартир и апартаментов. Так, если в I квартале 2017 года данный показатель составлял 128 кв. м, то по итогам января-марта 2018 года он был уже равен 101 кв. м (-21% за год).

По словам директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Людмилы Потаповой, в настоящее время наблюдается постепенное возвращение на рынок инвестиционных покупателей, которые находят данный формат жилой недвижимости наиболее привлекательным. Стоит отметить также, что почти половина сделок в первые три месяца 2018 года прошла с лотами, цена квадратного метра которых не превысила 500 тыс. руб.

Тройка самых популярных у покупателей районов остается неизменной: Хамовники, Тверской район и Раменки. Половина всех сделок в I квартале 2018 года прошла именно в этих трех районах, отмечает Knight Frank.