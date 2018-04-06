6 871 квартир​а будет заселена в этом году по программе реновации

В течение года в рамках программы реновации переселенцам планируется передать под заселение 6 871 квартиру, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

Всего в 2018 году под заселение по программе реновации будет передано 32 дома общей площадью около 400 тыс. кв. м. По словам А. Валуя, эти дома были построены в рамках программы "Жилище", однако были адаптированы под стандарты отделки и благоустройства перед новой программой реновации. Всего в этих домах жителям будет предложена 6 871 квартира.

Уже идет переселение на 5-й Парковой улице, начинается выдача ордеров по четырем адресам на западе Москвы. Как сообщалось, в субботу, 7 апреля​ начнется выдача ордеров на 679 новых квартир, расположенных в двух домах на проспекте Вернадского, одном доме на улице Красных зорь и еще одном — на улице Гжатской. Во всех домах есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. Первый дом, квартиры в котором предложили переселенцам, был введен в феврале на 5-й Парковой улице в Измайлово.