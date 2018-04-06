Четыре дома на западе Москвы заселят по программе реновации

На западе Москвы переданы под заселение четыре жилых дома на 679 квартир в рамках программы реновации, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.

Два дома расположены на проспекте Вернадского, еще один дом — на улице Красных зорь, и один — на улице Гжатской. Во всех домах есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Выдача ордеров на новые квартиры начнется в субботу, 7 апреля, отметил А. Валуй.

В эти дома планируется переселить жителей пятиэтажек из 526 квартир. На первом этапе планируется отселить пятиэтажный дом по адресу проспект Вернадского, 75, состоящий из 158 квартир, на втором этапе — дом по адресу проспект Вернадского, 77 из 100 квартир, сообщил А. Валуй.

По его словам, параллельно в Можайском районе будет вестись отселение четырех пятиэтажных домов на Гродненской улице и на улице Красных зорь. Отсюда планируется переселить жителей 268 квартир из старых пятиэтажек.

Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев отмечал, что в этом году планируется приступить к возведению 34 домов более чем на 7 тыс. квартир для программы реновации.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В нее входит 5 171 дом, реновация коснется около 1 млн. москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить программу планируется к 2032 году.