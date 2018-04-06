Коммунальные "динозавры" уходят с рынка жилья

Коммунальные квартиры в Москве составляют всего 1,5% от общего числа квартир в продаже, комнаты — 7%. "Коммуналки" перешли в разряд исчезающего вида, сообщает "ИНКОМ-Недвижимость".

Согласно подсчетам Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, на вторичном рынке жилья столицы (с учетом присоединенных в 2012 году территорий) на данный момент экспонируется 2 421 комната (из них 47 — в Новой Москве), в то время как в аналогичный период 2013-го таких лотов было в 2,2 раза больше — 5 298. Доля комнат на "вторичке" за указанный срок сократилась с 11% до 7%.

За более чем 25 лет развития рынка недвижимости Москвы доля данных лотов в объеме предложения на "вторичке" сократилась с 30% до 1,5%. По словам директора департамента вторичного рынка "Инком-недвижимости" Сергея Шломы, предложение комнат гораздо больше, чем коммунальных квартир, оно пополняется лотами, появляющимися, к примеру, в случае раздела жилплощади между несколькими собственниками.

Средняя стоимость комнат за пять лет не изменилась и осталась на уровне 2,9 млн руб. Наибольшее число комнат, предлагаемых на столичном рынке недвижимости, сконцентрировано в пешей доступности от таких станций метро, как "Пражская" (162 лота), "Алтуфьево" (142 лота), "Авиамоторная" (141 лот), отметил Сергей Шлома.

По мнению эксперта, основная причина падения покупательского интереса к комнатам — потеря этим сегментом статуса наиболее дешевого жилья. Эту нишу заняли студии, которые начали массово выходить на первичный рынок Москвы.

Из-за падения популярности комнат сроки экспозиции этих объектов существенно увеличились. В 2000-х гг. наиболее дешевые лоты реализовывались в течение нескольких дней, их буквально отрывали с руками. Сейчас даже объекты стоимостью менее 2 млн руб. надолго застревают в предложении, подчеркнул С. Шлома.