Москва построит 5,6 млн кв. м. жилья рядом с МЦК и Большим кольцом метро

В зонах влияния Большой кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК) может быть построено порядка 12 млн кв. м недвижимости, в том числе около 5,6 млн кв. м. жилья, сообщил первый заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

Он отметил, что в около МЦК определены 19 перспективных территорий площадью 583 гектара, обладающих градостроительным потенциалом порядка 7 млн кв. метров, в том числе с жилой застройкой в объеме 2,8 млн кв. метров

В зоне влияния Большой кольцевой линии определены еще 17 перспективных территорий площадью 474 гектара, обладающих градостроительным потенциалом порядка 5 млн кв. метров, в том числе с жилой застройкой в 2,8 млн кв. метров, подчеркнул А. Суниев.

Он напомнил, что московская система транспортно-пересадочных узлов будет насчитывать 253 объекта, причем к реализации 16 коммерческих проектов в составе ТПУ уже привлечены инвесторы. В этом году предполагается подготовить проекты планировок 23 ТПУ, а 15 проектов будут направлены на публичные слушания. Эта работа ведется по контракту с Москомархитектурой. По словам А. Суниева, на открытый электронный аукцион для привлечения частных инвестиций планируется выставить 10 коммерческих проектов в составе транспортных хабов.