В Москве вырос спрос на недвижимость премиум-класса

В первой половине 2018 года столичные застройщики продали квартир премиум-класса на 47% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает компания Welhome.

Как отмечают эксперты, количество реализованных в I полугодии 2018 года лотов премиум-класса составило 973. Показатель существенно вырос относительно предыдущего периода — рост составил 35%, а относительно аналогичного периода 2017 года — 47%.

По данным Welhome, лидерство по продажам жилья премиум-класса по-прежнему остается за Пресненским районом, где было реализовано 32% от общего числа проданных лотов. Кроме того, покупатели выбирали недвижимость кластеров САО, ЗАО, Замоскворечья, Новослободского и Якиманки, на которые пришлось 16%, 14%, 8%, 8% и 6% соответственно.

По итогам I полугодия 2018 года средняя площадь предложения составила 109 кв.м, показав рост на 10% по отношению к предыдущему периоду. Средневзвешенная цена 1 кв.м также показала рост относительно II полугодия 2017 года на 21%, составив 518,8 тыс. руб., отмечают аналитики.