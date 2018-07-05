Москва реализовала на торгах проекты 14-ти ТПУ﻿

Московские власти реализовали на торгах проекты 14 транспортно-пересадочных узлов на сумму 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, торги проведены по таким ТПУ, как "Ботанический сад", "Лефортово", "Селигерская", "Рассказовка", "Дмитровская", "Павелецкая", "Парк Победы", "Пятницкое шоссе" (уч. 1), "Технопарк", "Тропарево", "Фонвизинская", "Ховрино", "Люблино", "Хорошёвская").

Отмечается. что при реализации указанных проектов ТПУ инвесторы смогут построить 1,35 млн кв. метров коммерческих объектов.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года и в следующем году планируется реализовать на торгах девять ТПУ, которые характеризуют большой транспортный и пассажирский поток (более 100 тысяч человек в сутки), возможность строительства торговой недвижимости.

В ближайшие месяцы на торги предполагается выставить ТПУ "Некрасовка", "Новокосино" и "Алма-Атинская". Помимо указанных ТПУ, для реализации на торгах в 2018 году планируется выставить проекты ТПУ "Пятницкое шоссе", "Савеловская", "Лухмановская", в 2019 году — "Петровско-Разумовская", "Рязанская", "Лермонтовский проспект".

Всего в рамках Программы комплексного развития общественного транспорта планируется реализовать 252 ТПУ, 147 из которых будут капитальными, отмечается в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.