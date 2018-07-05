Московские власти реализовали на торгах проекты 14 транспортно-пересадочных узлов на сумму 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, торги проведены по таким ТПУ, как "Ботанический сад", "Лефортово", "Селигерская", "Рассказовка", "Дмитровская", "Павелецкая", "Парк Победы", "Пятницкое шоссе" (уч. 1), "Технопарк", "Тропарево", "Фонвизинская", "Ховрино", "Люблино", "Хорошёвская").
Отмечается. что при реализации указанных проектов ТПУ инвесторы смогут построить 1,35 млн кв. метров коммерческих объектов.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года и в следующем году планируется реализовать на торгах девять ТПУ, которые характеризуют большой транспортный и пассажирский поток (более 100 тысяч человек в сутки), возможность строительства торговой недвижимости.
В ближайшие месяцы на торги предполагается выставить ТПУ "Некрасовка", "Новокосино" и "Алма-Атинская". Помимо указанных ТПУ, для реализации на торгах в 2018 году планируется выставить проекты ТПУ "Пятницкое шоссе", "Савеловская", "Лухмановская", в 2019 году — "Петровско-Разумовская", "Рязанская", "Лермонтовский проспект".
Всего в рамках Программы комплексного развития общественного транспорта планируется реализовать 252 ТПУ, 147 из которых будут капитальными, отмечается в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".